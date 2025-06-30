Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Organizasyona dair tüm detaylar bursasporx.com’da yer alacak.

Organizasyonda 2011,2012,2013,2014, 2015 ve 2016 doğumlu sporcular ter dökecek. Süper Lig kulüplerinin de yer aldığı scoutlar genç yetenekleri keşfetmek için sahada bulunacak.

Bursa Çalı’da başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil oldu

19’uncu International Junior Cup’un ilk etabı bugün saat 13.00’te oynanacak müsabakalarla başlayacak. Maçlar Yalova Grand Termal Otel, Termal İlçe Stadyumu ile Akköy Stadyumu’nda oynanacak.

Genç futbolcuların vitrini kabul edilen International Junior Cup’un 19’uncusu başlıyor.YALOVA (İGFA) - Türk futbolunda altyapılara sayısız isim kazandıran ve sporun geleceğine yön veren International Junior Cup Yıldız Adayları kampında heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. 19’uncusu Yalova’da düzenlenen organizasyonda 70’e yakın futbol kulübü yarışacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.