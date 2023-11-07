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Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor

Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'inin FETÖ mensubu olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi hudutlarda sürdürmeye devam ediyor.

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