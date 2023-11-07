Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'inin FETÖ mensubu olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi hudutlarda sürdürmeye devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1721787576162349056