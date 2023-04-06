AFAD, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı ve can kayıplarının olduğu depremin ikinci ayında bölgedeki yakın takibini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki merkez üssü derpemlerden sonra bölge hareketliliğine ilişkin takibini sürdüren AFAD, 6 Şubat'tan 6 Nisan'a kadar geçen süreye ilişkin haritalı paylaşımda bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün, 24 saat esasıyla takip edildiğinin altı çizildi.

AFAD, 6 Nisan'a kadar bölgede 24 bin 927 deprem meydana geldiğinin vurgusu yapıldı.