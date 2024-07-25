Üniversitenin 2 bölümünü birincilikle bitiren Bilecik’li genç yüksek lisansını Hollanda da yapacak.Pazaryeri Gündem /BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ve okuduğu üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitiren Ahmet Karadağ yurt dışında yüksek lisans programı kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği mezunu Ahmet Karadağ Hollanda da Kimya Sanayinde Hammadde ve Prosese Dayalı Karbon ve Su Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Çözümler ve Katalizörler’’ konusu üzerinde burslu eğitim alacak.

9-12 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde; Yurt dışına gönderilecek bursiyerlere Vizyon ve Farkındalık Eğitimlerine katılan Ahmet Karadağ’ın 2022 yılında hazırlamış olduğu İkili membran reaktörde yakıt bio katkı maddesinin üretimi projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmişti.

Eylül ayında Hollanda da 2024 (YLSY) Yurt dışı Yüksek Lisan Programına katılacak olan Karadağ Türkiye'ye döndüğünde Yüksek Mühendis olarak çalışma hakkı kazanacak.