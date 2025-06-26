Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışındaki 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 6 ay daha uzatarak 1 Ocak 2026’ya kadar devam edeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde uygulanan “6 ay-6 bin kilometre” ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 6 ay daha uzattığını açıkladı.

Bakanlık, bu kararın spekülatif fiyat artışlarını önleme, stokçulukla mücadele ve tüketici mağduriyetlerini azaltma hedefiyle alındığını belirtti. Düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

DENETİMLERLE PİYASA DÜZENİ SAĞLANDI

Bakanlık, düzenlemeler kapsamında bugüne kadar 6 ay-6 bin kilometre kuralına uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 86 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı davrananlara ise yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulanmış olduğunu bildirdi. Bu denetimlerin, sıfır araçların ikinci ele düşürülerek haksız kazanç elde edilmesini engellediği, sıfır araç arzını artırarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin araçlara erişimini kolaylaştırdığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarını önlediği ifade edildi.

DÜZENLEMELERİN KAPSAMI

6 ay-6 bin kilometre kuralı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlamasını veya satmasını kısıtlıyor. İlan kısıtlaması ise ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilana koyulmasını yasaklıyor. Yeni dönemde, yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek; ayrıca bir takvim yılında üç ve üzeri ikinci el araç satışı yapan yetkisiz gerçek ve tüzel kişiler de denetim kapsamına alınacak. Noterler, bu tür satışları engellemeye devam edecek.