Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci el otomobil piyasasını New Jersey eyaletinde Türklerin yoğun yaşadığı Paterson'da abdpost muhabiri Özlem Özgüt Yörekli sizler için araştırdı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Pandemi ve beraberinde yaşanan çip sıkıntısı dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de otomobil piyasasında özellikle de ikinci el otomobillerde fiyatlar yükselmiş durumda. Fakat Türkiye'deki kadar değil elbette.

Son birkaç yıldır otomobil piyasası ve bilhassa ikinci el piyasasında rakamlar hiç durmuyor. Seçim sonrası gelen vergi artırımları ile bu rakamların daha da yükseleceği öngörülüyor.

Örneğin Türkiye'de şu an 2000 model Ford Focus 1.6 L benzinli 225 bin kilometredeki bir otomobilin fiyatı bile sahibinden.com verilerine göre 367 bin 500 TL! Bu nitelikteki bir aracın ABD'de trafiğe çıkması bile mümkün değilken, Türkiye'de artık otomobil sahibi olabilmek orta direk için hayal oldu. Kaldı ki benzinin litre fiyatının 34 liraya yükseldiği de hesaba katılınca zaten asgari ücretlinin otomobil sahibi olup o aracı kullanması da imkansızlaştı.

Paterson, NJ'de bulunan ve sahibi Türk olan VNC Inc.'te Türkiye'de de bulunan ve rağbet gören birkaç model aracı sizler için inceledik. Fiyat kıyaslaması yaptık. Yorumu sizlere bırakıyoruz.

2023 model Audi Q3 Premiun Plus S Line 2.0 L benzinli Quattro

Otomatik vites

5.721 mil / 9.200 km 38,500 dolar

Türkiye'de ise yüksek vergilerden ötürü yeni kasası bulunmamakla birlikte, sahinden.com'da 2020 model dizel otomatik 45 bin kilometredeki muadili 3 milyon 100 bin TL'ye satılıyor.

2013 model Volkswagen Jetta SE 2.5 L benzinli Sedan

Otomatik vites

125,577 mil / 202,000 km 6,891 dolar

Türkiye'de ise sahinden.com'da tamamen aynı özelliklerde ama 2011 model 132 bin km'deki muadili 695 bin TL'ye satılıyor.

2018 model Volkswagen Tiguan 2.0T SE Benzinli

Otomatik vites

90,174 mil / 145,000 km 16,700 dolar

Türkiye'de ise sahinden.com'da yine 2018 model 142.000 km'deki 2.0 TDI versiyonu 1 milyon 915 bin TL'ye satılıyor.

2018 model Honda Civic Sport 1.5 L benzinli

Otomatik vites

84,549 mil / 136,000 km 17,691 dolar

Türkiye'de ise sahinden.com'da yine 2018 model 100.000 km'deki muadili 1 milyon 60 bin TL'ye satılıyor.