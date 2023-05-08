Gebze Belediyesi’nin düzenlediği 2. Gebze Ultra Trail’i farklı illerden gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla Denizli Göleti’nde gerçekleştirildi. Gebze Ultra Traili’nin startının veren ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm katılımcı sporculara teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ikincisi düzenlenen Gebze Ultra Trail, Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Denizli Göleti’nin eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirilen 2. Gebze Ultra Trail’e Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce sporcu katıldı.

Farklı kategorilerde koşulan 2. Gebze Ultra Trailinin startını veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Gebze Ultra Traili’ne yurdun dört bir yanından gelen siz sporcu kardeşlerimizin artan teveccüh ve katılımı, bizleri ziyadesiyle memnun etti.

GEBZE’NİN MARKA ETKİNLİĞİ OLDU

Gebze’mizde yapılan marka organizasyonlardan biri haline gelen ve Gebze’mizin bu doğal güzellikleri içerisinde düzenlenen bu etkinliğimize katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” sözleriyle teşekkür etti. Tüm gün farklı kategorilerde süren koşularda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.