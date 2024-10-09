HSK ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 hakim ile 1 cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararnameyi bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararına göre; hakim adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği'ne, hakim adayı Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne ve Cumhuriyet Savcısı adayı Ebru Kilit ise Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Sporcuların kazançlarına Bakanlık merceği! Sporcuların kazançlarına Bakanlık merceği!

Kaynak: igf