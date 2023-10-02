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Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul’da ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Bakan Yerlikya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul'da 11 ilçede ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şüphelilerin tespit edilerek 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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