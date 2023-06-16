7 kilometre uzunluğundaki Uluslararası açık deniz yüzme yarışı Megisti Kaş Swim Race, Yunanistan’ın Megisti/Meis Adası ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasında 25 Haziran Pazar günü 17. kez düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, 1999 yılından itibaren Kaş bölgesinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Megisti Kaş Swim Race ise ilk kez 2005 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramına denk gelen 1 Temmuz’da, Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış etkinliği olarak düzenlenmeye başlandı.

Ülkemizde spor turizmi kapsamında uluslararası spor etkinlikleri organize eden Rossist Event tarafından düzenlenen yarış; Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda Mekvin Hotels konaklama sponsorluğunda 25 Haziran Pazar günü Akdeniz’in sakin güzeli Kaş’ta yapılacak.

2 Ülke, 1 Yarış, 16 Ülkeden 193 Yüzücü…Kulaçlar barış ve dostluk için atılacak

Her sene büyük bir ilgi gören ve heyecanla beklenen yarışın kayıtları, bu sene de yoğun talep görerek 1 hafta içinde doldu. Yarışa Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna – Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden 193 yüzücü katılacak. Kulaçlar, barış ve dostluk için atılacak.