İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Kafes' operasyonlarının 50'ncisi Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. “Kafes-50" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertilirken, 37 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay ve Aydın merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Kafes-50" operasyonu yapıldığını duyurdu.

Hatay merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, depremzedelere verilmesi gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlenen 28 şüpheli yakalandı.

Zanlıların 2 milyar 250 milyon kamu zararına neden oldukları tespit edildi.

Aydın'da yapılan operasyonda da uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda 124 bin uyuşturucu hap, çok sayıda ruhsatsız silah ve çok miktarda dövize el konuldu.

Eş zamanlı her iki operasyonda da 2 organize suç örgütü çökertilirken, örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.