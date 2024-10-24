Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından, Durma Sanat ve Nev Sağlık Grubu sponsorluğunda düzenlenen 2. Uluslararası Seramik Bienali Bursa’da yoğun bir ilgiyle başladı.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat şehri Bursa, uluslararası düzeyde çok değerli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından, Durma Sanat ve Nev Sağlık Grubu sponsorluğunda düzenlenen 2. Uluslararası Seramik Bienali, Hilton Otel'de düzenlenen sergi ile başladı.

24 Ekim- 24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Bursa, yurt içi ve yurt dışından sanatseverlere kapıları açtı.

ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN İLK ULUSLARARASI SERAMİK BİENALİ

Küratörlüğünü Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge ve İlhan Marasalı’nın yaptığı, ülkemizde düzenlenen ilk uluslararası seramik bienalinin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışın onur konuklarından Mehmet Tüzüm Kızılcan kısa bir konuşma yaparak, seramiğin zanaattan sanata dönüşme yolculuğuna yakından tanıklık ettiğinden bahsederek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Daha sonra söz alan onur konuklarından Güngör Güner ise “Seramiğin sahipsiz olmadığını görüyoruz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Onur konukları arasında yer alan Arek Szwed ise “Bazen bizim dünyamızda liderler önüne görmeden gidiyor. Genel dünyamızla alakalı ve herkes için aynı. Benim eserim çok fazla pozitif değil fakat pozitif bakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN UÇAR’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Plaket takdimi sonrası doğaçlama müzik yeteneğiyle bilinen sanatçı Şahin Uçar, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Almanya’da yaşayan ve sadece doğaçlama konser yapabilen nadir sanatçılardan biri olan Şahin Uçar, 2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Bursa’da sanatseverlerle buluştu.

Seramik eserlerini müziğe dönüştürme yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Uçar’ın eşsiz performansı sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Seramiklerin dokusu ve müziğin ritmi birleştiğinde ortaya çıkan uyum, izleyicilere farklı bir bakış açısı sundu.

11 FARKLI SERGİ

2. Uluslararası Seramik Bienalinin onur konukları, çağdaş Türk seramik sanatının iki önemli ismi Güngör Güner ve Tüzüm Kızılcan ile Polonyalı sanatçı Arek Szwed. Sanatseverler, Bienal’de bu sanatçıların yapıtlarını izleyip, kendileriyle tanışma fırsatı bulacak.

Proje Koordinatörlüğü’nü Huri Aykut Ülker ile Aylin Tatlı’nın üstlendiği bu yılki Bienal’de, 11 farklı sergi izlenebilecek.

Sergiler; Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Arkeoloji Müzesi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Hilton Bursa Convention Center & SPA, Bursa Arkeoloji Müzesi gibi kentin farklı noktalarına yayılacak. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde gösterilecek ana sergi, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Bursa’da gerçekleştirilecek bienalle ilgili detaylı bilgiler ve gelişmelere www.bursaseramikbienali.com adresinden ulaşılabiliyor.