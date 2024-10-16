Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından, Durma Sanat ve Nev Sağlık Grubu sponsorluğunda düzenlenecek 2. Uluslararası Seramik Bienali için geri sayım sürüyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat şehri Bursa, uluslararası bir bienale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından, Durma Sanat ve Nev Sağlık Grubu sponsorluğunda düzenlenecek 2. Uluslararası Seramik Bienali, 24 Ekim-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

Binlerce yıllık seramik geleneğini yaşatan ülkemizde, çağdaş seramik sanatının diğer sanat disiplinleri arasındaki ayrıcalıklı yerini vurgulamak amacıyla ilki 2022 yılında yine Bursa'da düzenlenen Bienalin ikincisi, 24 Ekim- 24 Kasım 2024 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN İLK ULUSLARARASI SERAMİK BİENALİ

2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Bursa, yurt içi ve yurt dışından sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu bienal, ülkemizde düzenlenen ilk uluslararası seramik bienali özelliği taşırken, bu açıdan ayrı bir öneme sahip.

Küratörlüğünü Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge ve İlhan Marasalı’nın yaptığı 2. Uluslararası Seramik Bienali, Bursa’nın ana teması “Quo Vadis/ Nereye Gidiyorsun”. Uluslararası ana sergide gösterilecek yapıtlar Günümüz insanlığı dünyayı nasıl şekillendiriyor? İnsan, doğruyu bulma yetisini kullanarak geleceği ütopyaya çevirebilir mi? Bütün insanlar- ve hatta diğer canlılar için- hayatı daha iyi yapmak, şimdi ve burada iyi yaşamak, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmaya yoğunlaşmak mümkün müdür? sorularına odaklanacak.

ŞAHİN UÇAR, SERAMİK ESERLERİNİ DOĞAÇLAMA MÜZİKLE BULUŞTURUYOR!

Almanya’da yaşayan ve sadece doğaçlama konser yapabilen nadir sanatçılardan biri olan Şahin Uçar, seramik eserlerini müziğe dönüştürme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimi Türkiye’de ilk kez Bursa'da gerçekleşecek olan bienalde izleme imkanı bulacak.

Şahin Uçar, piyano ile seramik eserlerini bir araya getirerek, izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen yaşatacak. Etkinlikte, her bir seramik parçası, Uçar’ın yaratıcı doğaçlama müziği ile hayat bulacak. Bu yenilikçi yaklaşım, sanatın ve müziğin sınırlarını zorlayarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

“Seramiklerin dokusu ve müziğin ritmi birleştiğinde ortaya çıkan uyum, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunacak,” diyen Uçar, bu projeyi hayata geçirmekteki heyecanını dile getiriyor.

Bu eşsiz etkinlik, sanatseverler ve müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

11 FARKLI SERGİ

2. Uluslararası Seramik Bienalinin onur konukları, çağdaş Türk seramik sanatının iki önemli ismi Güngör Güner ve Tüzüm Kızılcan ile Polonyalı sanatçı Arek Szwed. Sanatseverler, Bienal’de bu sanatçıların yapıtlarını izleyip, kendileriyle tanışma fırsatı bulacak.

Sergiler kapsamında, Koreli sanatçılar Kim Hyeok Young ve Kim Yongmoon performanslarıyla Tofaş Müzesinde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü “Uluslararası Macsabal Heykelleri” ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi “Uluslararası Pişmiş Toprak Koleksiyonu” da sanatseverlerle buluşacak.

Proje Koordinatörlüğü’nü Huri Aykut Ülker ile Aylin Tatlı’nın üstlendiği bu yılki Bienal’de, 11 farklı sergi izlenebilecek.

Sergiler; Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Arkeoloji Müzesi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Hilton Bursa Convention Center & SPA, Bursa Arkeoloji Müzesi, Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu gibi kentin farklı noktalarına yayılacak. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde gösterilecek ana sergi, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Bursa’da gerçekleştirilecek bienalle ilgili detaylı bilgiler ve gelişmelere www.bursaseramikbienali.com adresinden ulaşılabiliyor.

2. Uluslararası Seramik Bienali Bursa Açılış Seremonileri

Sergi

Mekan

23 EKİM 2024 Çarşamba

1

Onur Konuklarının Başyapıtlarından

GÜNGÖR GÜNER & M. TÜZÜM KIZILCAN AREK SWEZED

HİLTON

23 Ekim SAAT 20.00

Küratörlerin Yapıtlarından

MUTLU BAŞKAYA & FATMA BATUKAN BELGE & İLHAN MARASALI

HİLTON

Moderatör Aylin Tatlı

Konuşmacılar : Öznur Emiroğlu TSD Bşkanı Onur Konukları Küratör Temsilcisi

24 EKİM 2024 Perşembe

2

Uluslararası Ana Sergi-Alan Lideri: FİGEN ÖZDEN

QUO VADIS? NEREYE GİDİYORSUN?

Konuşmacılar: Güngör Güner, Tüzüm Kızılcan,

Beril Anılanmert, Arek Szwed

TEKSTİL MÜZESİ

24 EKİM SAAT 10.00

3

Seramik Heykel Sergisi

AYFER KARAMANİ ANISINA

Bursa Arkeoloji Müzesi

24 Ekim SAAT:14.00



4

Bursa Seramik Kolektifi Sergisi

PANCAR DEPOSU

24 Ekim-17 Kasım

SAAT:16.00



5

1040 Derece Seramik Belgeseli Ön Gösterimi

PODYUM PARK SANAT MAHAL

24 Ekim

SAAT:19.00

2. Bölüm Çömlekçilik Belgeseli





25 EKİM 2024 Cuma

6

HACETTEPE ÜVERSİTESİ MACSABAL HEYKELLERİ & TEPEBAŞI BELEDİYESİ ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK HEYKELLERİ

25 Ekim SAAT: 11.00

7

3D Seramik Sergisi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Metaverse

25 Ekim SAAT:15.00

8

Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Bursa Uludağ Üniversitesi

25 Ekim SAAT:16.00

Seramik Eğitimi Paneli

9

Türkiye Seramik Federasyonu Koleksiyonundan

FANTASTİK ÇAYDANLIKLAR

AKERAMOS

25 Ekim SAAT:19.00

26 EKİM 2024 Cumartesi




10

Yıldız Şima Anısına

Prof.Sevim Çizer Kitap İmza ve söyleşi

İznik

26 Ekim

Saat: 11.00

Panel: Moderatör: Senanur Gündoğdu Dodevski

Konuşmacılar: DR. Öğr.Üyesi Latife Aktan Özel; Türk Çini Sanatı’nda Rumi Çeşitleri ve Elemanları

Turgut Tuna; Cevherden Mücevhere

Öğr. Gr. E.Kıyafet Özkul; Türk İslam sanatında kullanılan motiflerin, sembolik ve mitolojik anlamları

Do. Dr. Timur Bilir; Çini sanatının günümüzdeki durumuna bakış

Raif Kaplanoğlu; Sanat Tarihçisi

Belediye Hizmet Binası

Komando ÇAV. Fehmi Burçin G.K.M.

11

ÇİNİ SERGİSİ

İznik  Müzesi

26 Ekim SAAT: 14.00

12

ATEŞ’İN ÇOCUKLARI ÖDÜL HEYKELCİĞİ YARIŞMASI

UNICERA Fuarı, İstanbul

4-8 Kasım

Bursa Devlet'ten Richard "Güller Savaşı" prömiyeri Bursa Devlet'ten Richard "Güller Savaşı" prömiyeri

Kaynak: igf