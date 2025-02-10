Aksaray ve Akdeniz üniversitelerine yeni birer fakülte kurulması kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bazı fakültelerin kurulması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki üniversiteye iki fakülte kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karara göre Aksaray Üniversitesi'ne Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi'ne ise Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi gereğince karar verildi.