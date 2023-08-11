Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran'da 674 milyon dolarla 20 ay sonra fazla verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BAKAN BOLAT: KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haziran ayında cari işlemler hesabında 20 ay sonra fazla verdiğii belirterek, "Bir önceki yılın Haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl Haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiştir. Böylelikle Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verilmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,6 milyar dolar fazla vermiştir" dedi.

"Haziran ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yüzde 42,5 azalarak 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur" diyen Bakan Bolat, paylaşımında, "Hizmet ihracatımız yüzde 11,9 artışla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler ,5 oranında artarak 4,8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir. Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.