Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un enerji maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir enerjiye geçiş için 20 milyar dolarlık yeni bir güneş enerjisi santrali projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz ve yönetimi ile enerji sektöründeki sanayici iş dünyası temsilcileri yer aldı. 2023 yılında Trabzon’da doğal gaz konusunda olağanüstü yatırımlar yapıldığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Nüfusu yoğun olan ilçelerimiz Ortahisar, Akçaabat ve Yomra'da önemli yatırımlarla birlikte vatandaşlarımıza uygun maliyetle güzel hizmetler sunuldu. Sayın Bakanım, şimdi sizin öncülüğünüzde Çarşıbaşı, Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Köprübaşı, Tonya, Çaykara ve Dernekpazarı’mızın da doğal gazla buluşmasını arzu ediyoruz. Eminim ki sizin liderliğinizde ilçelerimizde önümüzdeki yıl önemli adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ YAPILACAK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji yatırımları çok kıymetli. Alternatif bir şekilde millileştirerek üretmek çok önemli. Çünkü enerji arzı, ülkemizin makro ekonomik dengelerdeki en önemli konularından biri. Doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerjiyle birlikte hükümetimizin çok önemli adımlar attığını biliyor ve destekliyoruz. Yerel yönetimler olarak, özellikle yenilenebilir enerji projelerine önem veriyoruz. Ortahisar Belediye Başkanlığımız sırasında bir güneş enerji santrali kazandırdık. Şimdi de Büyükşehir olarak, kendi enerji maliyetimizi düşürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına ayrı bir güneş enerjisi santrali ve modeli üzerinde çalışıyoruz. Bunu da size arz ettik. Bugüne kadar olduğu gibi tüm projelerimize destek olmanız bizleri çok mutlu ediyor."

ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 67’Sİ İTHALATLA KARŞILANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerji, günlük hayatımızın, ekonomimizin her anında ihtiyaç duyduğumuz bir alandır. Bizim esas görevimiz, enerjiyi teşviksiz, kaliteli, rekabetçi ve ucuz şekilde vatandaşlarımıza 7/24 sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmaktır. Bu sürece genelde enerji arz güvenliği diyoruz. Türkiye'de AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında enerjiyi şekillendiren bir diğer husus ise enerjide dışa bağımlılık meselesidir. Türkiye'nin nüfusu, ekonomisi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı artarken, bu artan ve büyüyen ekonominin ihtiyaç duyduğu enerji talebi de artmaktadır. Dolayısıyla şehirleşme, yaşam tarzları ve yaşam kalitemiz farklılaşıyor ve bu enerji ihtiyacının karşılanması büyük önem arz ediyor. Bizim mesaimizin çoğunluğu enerji arz güvenliği temini üzerine yoğunlaşıyor. Yani Türkiye'nin artan doğal gaz, petrol ve elektrik talebini nasıl karşılayacağız ve bunu nasıl daha uygun şartlarda yapacağız sorularına odaklanıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 67’si ithalatla karşılanıyor ve bu ithalat faturası, cari açık ve döviz ihtiyacı gibi sorunları beraberinde getiriyor. Bu nedenle, artan talep ve dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde devreye almak zorundayız” diye konuştu.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli var ve bu kaynakları devreye alarak güneş ve rüzgarda 27 bin megavat kurulu güce ulaştık. Gelecek 12 yıl boyunca 2035’e kadar her yıl 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar yatırımı yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, enerjiyi verimli kullanmak da büyük önem taşıyor. Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 20 milyar dolarlık bir yatırım hedefi koyduk ve bu yatırımlarla sanayi, binalar, ulaştırma, tarım ve enerji sektörlerinde enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu strateji doğrultusunda Türkiye, petrol ve doğal gaz aramalarını hem karada hem de denizde yoğunlaştırarak, kendi kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyor. Enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığı azaltma stratejilerimizle, Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlayacağız” dedi.

ELEKTRİK HAYATİ ÖNEME SAHİP

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Elektriğin olmadığını fark ettiğimizde hayatımız tamamen durur. Eskiden sadece aydınlanmak amaçlı kullanılan elektrik, bugün hayatımızın her aşamasında vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bundan 8-10 yıl kadar önce, tüm Türkiye'de elektrik kesildiğinde yüksek katlara yürüyerek çıkmak zorunda kalmıştık. Yaşlılar ve engelliler için bu durum daha da zordu. Asansörlerin çalışmaması, suyun kesilmesi gibi birçok sorunla karşılaştık. Ameliyatlar, uçakların inmesi, metroların çalışması gibi kritik durumlar tamamen elektriğe bağlıdır. Hayatımızın her aşamasında enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle, Sayın Bakanım, kıymetli yardımcıları, bürokratlar, uzman arkadaşlar ve mühendisler, vatandaşlarımıza enerjinin eksikliğini hissettirmemek için canla başla çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

DOĞAL GAZ TÜM İLÇELERE GETİRİLECEK

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, “Trabzon'la doğal gaz ile ilgili planlamalar Büyükşehir Belediyesi olmadan önce yapılmıştı ve sınırlar daha dardı. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra, sınırlar genişletilerek ilçelerimize kadar planlama yapıldı. Ancak bazı aksaklıklar ve imar sorunları nedeniyle bu süreç biraz gecikti. 2023'ten sonra bu konuda hep birlikte el ele vererek önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Hava kirliliği sorunuyla ilgili de ciddi derecede yol aldık ve kalan kısmını inşallah birlikte tamamlayacağız” diye konuştu.

DÜNYADA ENERJİ KULLANIMI ÇEŞİTLENDİ

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, dünyada enerjinin ve enerji kullanımının çeşitliliğinin öneminin arttığını vurgulayarak, “Dünyada ciddi bir değişim ve değişimle birlikte enerji kullanımının çeşitliliğinin önemi her geçen gün artıyor. Bu anlamda da kendi coğrafyamızın, dünyanın geleceğinde de önemli bir yere ve konuma sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi. Toplantı, konuşmaların ardından enerji sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile soru cevap şeklinde devam etti.