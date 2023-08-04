Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin 20 milyon liraya yakın destekleme ödemesinin bugün üretici çiftçilerin hesabına yatırılacağı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bugün itibariyle toplamda 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesinin çiftçilerin banka hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.