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Narlıdere Belediye Tiyatrosu, iki perdelik durum komedisi Tom, Dick ve Harry adlı oyunu Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturduİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Tiyatrosu, 20.yıl prömiyerini çocuk evlat edinmek için yasal onay almaya çalışan bir çiftin başına gelen talihsiz olaylar serisinin anlatıldığı Tom, Dick ve Harry oyunuyla yaptı. Narlıdere Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aysel Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan oyunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü Vedat Murat Güzel de konuk oyuncu olarak sahne aldı. Ritmin bir an olsun bile düşmediği, izleyenlerin 2 saat boyunca keyifle vakit geçirdiği iki perdelik oyun, tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Narlıdere Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aysel Güzel, 20 yıldır ilçede tiyatro yaptıklarını belirterek, “Biz bir hayal kurmuştuk ve bu hayalimizi gerçekleştirdik. Tiyatro kurslarıyla halkımızı sanatla buluşturduk. Başkanımızın da büyük destekleri var. Böyle bir binayı, böyle ekonomik şartlarda açık tutabilmek çok büyük bir emek istiyor. Sevgili Belediye Başkanımız Ali Engin’e ve tiyatromuz emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü Vedat Murat Güzel de Türkiye’de ilk kez bir belediye bünyesinde köy tiyatroları birimi kurulduğunu ifade ederek, “Burada İzmir’in çeşitli noktalarında kurulan köy tiyatrolarından gelen arkadaşlarımız da var. Bugün burada bizlerle olanlara ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

OYUNUN KONUSU

Tom ve Linda’nın evlilik hayatlarındaki tek eksikleri çocuklarının olmayışıdır. Çocuk sahibi olabilmeleri evlat edinme ajansından evlerine gelen bir müdürenin kararına bağlıdır. Fakat hesap edemedikleri kişiler vardır; Tom’un kardeşleri Dick ve Harry… Bir yandan Harry evin değerini düşürmeye çalışırken, diğer yandan ise Dick evi kaçak göçmenlerle doldurur. Olaylar polisin ve mafyanın da devreye girmesiyle iyice karışır.