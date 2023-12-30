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2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, yeni yılın kendisi için ifade ettiklerini ve yılbaşında nasıl bir sofra hazırlayacağının detaylarını MAG Okurlarıyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA ) - "Her yılbaşı çok umutlu, hevesli ve mutlu olurum, çünkü yeni bir yıl demek, yeni bir sayfa demek" açıklamasında bulunan Açalya Samyeli Danoğlu sözlerine şöyle devam etti: "O sayfayı nasıl dolduracağımı düşünür, kendime hep yeni hedefler koyarım. Benim tek geleneğim yeni yıla ailemle girmek. O gece olduğu gibi tüm yıl sağlıkla, mutlulukla ve huzurla bir arada olmak her zaman en büyük dileğim."

Yılbaşı sofrası hazırlarken dikkat ettiği püf noktalara da değinen Açalya Samyeli Danoğlu "Bir önceki yıldan farklı bir konsept olmasına dikkat ediyorum. Misafirlerimi şaşırtmak hoşuma gidiyor. Soframın konseptine karar verirken Instagram’da takip ettiğim dekorasyon hesaplarında ve Pinterest’te ciddi bir mesai harcıyorum. Yılbaşı sofralarının sembolü olan hindi bizim de soframızın başrol oyuncusu. Hindi tercih etmeyenler olduğu için mutlaka bir kırmızı et seçeneği oluyor. Geçen sene Beef Wellington yapmıştım, bu sene fırında soslu antrikot. Bal kabağı çorbası da her yılbaşı menümde oluyor. Salatalar, fırınlanmış sebze çeşitleri de olmazsa olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.