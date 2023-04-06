ÖSYM, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1)'na ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün itibariyle (6 Nisan 2023) T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği kaydedildi.

Bu arada açıklamada, 16 Nisan'da yapılaxak 2023-ALES/1 Sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağının altı çizildi.