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ÖSYM, 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirterek, adayları hassasiyet noktasında uyardı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişime açtı.

20 Ağustos'ta yapılacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2)'na katılacak adayların belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu.

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