Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bisiklet Fest’ kapsamında oluşturulan Expo Sakarya fuarındaki Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) standına yoğun ilgi gösterildi.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sakarya Bisiklet Festivali tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Camili Mahallesinde bulunan Ayçiçek Vadisi’nde hazırlanan 2023 EXPO Sakarya stantları açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan stantlarda Belediye’ye ait birimler ve farklı sektörlerin markaları yer aldı. Gerçekleşen EXPO Fuarında Sosyal Gelişim Merkezi(SGM) de yerini aldı. 7-14 yaş arası öğrencilere farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitimler verilen SGM’nin standına yoğun ilgi gösterildi.

Robotik kodlama sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan ürünler öğrenciler ve yetişkinler tarafından büyük ilgi gördü. Robotik öğretmenlerinden bilgi alan öğrenciler daha sonra kendi tasarımlarını kendi elleriyle yaparak yanlarında götürdü.