ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS) Tespit Sınavı'na ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı bildirildi.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecekleri duyuruldu.

Bu arada açıklamada 9 Nisan'da uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.