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Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 yılı Damızlık Düve Alım Desteği ile ilgili genel şartlar hakkında bilgi verirken, damızlık gebe düve için 100 bin TL/baş, damızlık gebe manda için ise 70 bin TL/baş destek ödeneceği bildirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün Damızlık Düve Desteklemesi ile ilgili sosyal medya hesabından genel şartları içeren paylaşımda bulundu.

Müdürlükten yapılan paylaşıma göre, düve alım desteği başvurularının 7 Ocak 2024 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde devam edeceği duyuruldu.

Başvuru sahiplerinin 14 Eylül 2023 tarihinden önce işletme numarası, 8 ay ve üzeri yaş dişi hayvan sayısı 50 baş altında olması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, başvuru aşamasında istenilecek belgeler ise şöyle sıralandı:

Başvuru alım dilekçesi, başvuru formu, var ise hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair belge, var ise gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge, var ise işletmenin ari/organik niteliğine dair belge, var ise engelli sağlık kurul raporu, işletme mülkiyet belgesi, yem bitkisi ekilişi var ise ÇKS belgesi.

DESTEKLEME ORANLARI…

Öte yandan şahsen başvurulması gereken destekleme oranlarına ilişkin aktarılan bilgiler de şöyle:

Damızlık gebe düve için 100 bin TL/baş, damızlık gebe manda için 70 bin TL/baş, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır 50 bin TL/baş, 8-15 aylık damızlık boş dişi manda 35 bin TL/baş. Hibe oranı yüzde 30 – 50.