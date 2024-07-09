TÜİK, Türkiye’de 2023 yılı içerisinde en çok ölüme sebep olan hastalıkları ve vefat eden kişi sayısını verilere döktü. Buna göre ülkemizde geçtiğimiz yıl en çok kalp damar tıkanıklığı kaynaklı ölümler gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında yaşanan ölümler ile ilgili kapsamlı bir istatistik yayımladı. Bu istatistikte yaş, cinsiyet, yıl ve hastalıklara göre ölüm istatistikleri raporlandı.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Türkiye’de geçtiğimiz yıl vefat eden vatandaşların çoğunluğu dolaşım sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Ülkede 1 senede toplam dolaşım sistemi hastalıklarından 175 bin 509 kişi hayatını kaybetti. Bu kapsamda en çok ölüme neden olan alt hastalık ise 74 bin 477 ile iskemik kalp hastalığı yani kalp damar tıkanıklığı oldu.

TÜMÖRLER

2023’te iyi ve kötü huylu tümörler 79 bin 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu oranın büyük çoğunluğu bilindiği üzere kötü huylu tümörlerden kaynaklandı. 77 bin 67 kişi kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybetti.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

2023 yılında 69 bin 319 kişi solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler gerçekleşti. Bu hastalıkların alt kategorisinde en çok ölümler ise 39 bin 988 ile Pnömoni yani zatürre hastalığında gerçekleşti.

DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME

2023’te toplam 64 bin 540 dışsal yaralanma ve zehirlenme kaynaklı ölüm yaşandı. Bu kategoride en çok ölümlerin gerçekleştiği alt kategori ise ‘kazalar’ oldu.

BESLENME, ENDOKRİN VE METABOLİZMAYLA İLGİLİ HASTALIKLAR

Geçtiğimiz yıl, iç salgı bezini ilgilendiren hastalıklarda 22 bin 175 ölüm gerçekleşti. Bu kapsamda en çok ölüme yol açan alt hastalık ise 15 bin 977 ile diyabet (şeker) hastalığı oldu.

ENFEKSİYON VE PARAZİT HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıkları toplamda 19 bin 591 kişinin ölümüne neden oldu. Bu hastalık grubunun alt kategorisinde ise 17 bin 881 ile en çok Septisemi (bakteri) hastalığı can aldı.