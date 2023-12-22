Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, “Şehir Turizmi” hedefiyle hayata geçirdiği turistik merkezler ile bilim, kültür ve sanat merkezleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 2023’te bilim, kültür ve sanatın ışığında 1 milyon 200 bine yakın ziyaretçinin adresi bozkırın ortasındaki çekim merkezi Eskişehir oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geniş bir yelpazede Eskişehirlilere ve şehre gelen yerli-yabancı turistlere bilim, kültür ve sanat dolu bir yıl yaşattı. Cumhuriyet şehri Eskişehir, Cumhuriyetimizin 100. yılını Anadolu’nun ortasında dinmek bilmeyen enerjisi ile farklı bir noktaya taşıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir turizmine farklı bir bakış açısı getirdiği Şehir Tiyatroları, Senfoni Orkestrası, tematik müzeleri, turizm ve tanıtma faaliyetleri, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Masal Şatosu, 2023 yılında 1 milyon 200 bine yakın ziyaretçi, sanatsever ve turisti ağırladı.

ŞEHİR TİYATROLARI VE SENFONİ ORKESTRASI

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2023 Ocak-Kasım ayları arasında Şehir Tiyatroları 174 temsil gerçekleştirip 54 binin üzerinde seyirciye ulaştı. Şehir Tiyatroları Kasım 2023 sonu itibariyle “Geçmem Gerek” adlı çocuk oyunu kardeş şehir Frankurt Belediyesi’nin daveti ile Almanya’da 3 temsil, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında “Macbeth” adlı oyun Nisan ayında İstanbul’da 2 temsil, Kasım ayında 1 temsil, “D-21” adlı oyun Nisan ayında 3 temsil, İstanbul Şehir Tiyatroları ile yapılan protokol kapsamında “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı oyun Nisan ayında 6 temsil ile turne gerçekleştirdi. Bu yıl 15. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusuyla 29 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Şehir Tiyatroları düzenlediği atölyeler, gençlik sahnesi kursu, kukla yapım atölyeleri gibi çok sayıda etkinliğe de imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerilerinde ise 2023 yılında 27 sergi düzenlenirken, binlerce ziyaretçi birbirinden özel sergileri gezme imkânı buldu. 101 temsil için sahne tahsisi sağlandı. Eskişehir Caz Geceleri kapsamında 4 farklı caz grubu konser gerçekleştirirken 1956 dinleyiciye ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2023 yılı Ocak - Kasım ayları arasında 28 konser gerçekleştirirken 30 bin 197 seyirciye ulaştı. Senfoni Orkestrası Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi’nin daveti ile 29 Ekim tarihinde Caddebostan Sahilinde Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetiminde Zülfü Livaneli konserinde on binlerce İstanbullu sanatseverle de buluştu.

TEMATİK MÜZELERE REKOR ZİYARETÇİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nün 2023 yılı projeleri içerisinde yer alan Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi 23 Haziran 2023 tarihinde, Ergün Başar Portre Galerisi ise 27 Ekim 2023 tarihinde ziyarete açıldı. Ayrıca yıl boyunca Müzeler Şube Müdürlüğü sergi salonunda toplam 13 sergi etkinliği gerçekleştirildi.

2023 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin tematik müzeleri adeta ziyaretçi akınına uğradı. Buna göre Kasım 2023 sonuna kadar Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi’ni yaklaşık 538 bin misafir ziyaret etti.

TURİZM VE TANITMA ÇALIŞMALARI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ise Eskişehir’in tanıtımına büyük katkı sağladı. Yerli, yabancı turistler başta olmak üzere 7’den 70’e Eskişehir’i tanımak üzere kente gelenlere Büyükşehir Belediyesi turistik tesisleri başta olmak üzere şehrin turistik alanlarını gezdiren, tanıtan ve anlatan yetkililer önemli bir görevi yerine getirdi. Ayrıca resmi bayramlar ve özel günlerde törenlere katılım sağlanırken, Yazılıkaya başta olmak şehrin tarihi mirasının tanıtımı sağlandı. Profesyonel turist rehberlerine Eskişehir’in turistik merkezleri tanıtılarak şehrin turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılırken, çocuklar için Çocuk Turizm Elçisi projesi ile çok önemli bir eğitim faaliyetine de imza atıldı.

BİLİM DENEY MERKEZİ VE SABANCI UZAY EVİ

Bilimi sevdirerek, eğlendirerek yaşamın içinde nerelerde kullanıldığını göstermek, sorgulamayı öğretmek, daha fazla öğrenme isteği oluşturmak, bilimsel bir vizyon kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin Ocak 2023 - Aralık 2023 döneminde Bilim Turları ve Uzay Evi Seanslarına 111 bin 448 kişi katıldı. Gerçekleştirilen atölye programları ile 240 çocuğa ulaşıldı. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde Ocak 2023- Aralık 2023 döneminde gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerden ise 10 bin 594 kişi faydalandı. Her yaştan bireye yönelik atölye ve eğitimlerle yıl boyu etkinlikler gerçekleştirildi.

MASAL ŞATOSU ÇOK SEVİLDİ

Masal Şatosu 2023 yılı içerisinde 93 etkinlik gerçekleştirirken yaklaşık 3 bin 500 kişiye ulaştı. 2023 yılı içerisinde Masal Şatosu’nu 430 bin kişi ziyaret etti. 18 Kasım’da Masal Şatosu'nda bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Düşündüren Masallar Şenliği”nde, alan uzmanlarının katılımıyla masalların konu edildiği atölye, anlatılar, konser ve panel ile çocuklar ve yetişkinlere unutamayacakları bir deneyim yaşatıldı. Atölyelerin yanı sıra Şatoda Müzik etkinliği ile farkındalık yaratılırken 2023 yılında Masal Şatosu içerisinde iki yeni kalıcı sergi alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri 2024 yılında da Eskişehir’in kültür, sanat ve turizmde önde gelen şehirlerden olacağını belirtti.

ESKİŞEHİR TERCİH EDİLEN BİR ŞEHİR

Eskişehir’in gerçek bir kültür sanat şehri olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Türkiye’nin dört bir yanından başta olmak üzere yerli ve yabancı misafirleri şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Büyük değişim yaşayan Eskişehir, oluşturduğumuz turistik merkezlerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında artık tanınan, tercih edilen ve görülmesi gereken bir yer olarak gösteriliyor. Senfoni Orkestramız, Şehir Tiyatrolarımız, Eskişehir’de ağırlamaktan gurur duyduğumuz sanatçıların sergileri, müzelerimiz, tematik parklarımız, Masal Şatomuz, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evimiz ile 7’den 70’e herkesin bir araya getiren etkinlikler ve festivaller turizm hareketliliğine büyük bir katkı sağladılar. Müzelerimize yenilerini ekledik. Müzelerimiz yalnızca görülüp geçilen yerler değil aynı zamanda birer kültür ve bilgi hazinesi olarak da görülüyor. Tarihi Odunpazarı bölgesinde çalışmalarımız sürüyor. Bir diğer deyişle Eskişehir müzeler şehri olmaya devam ediyor. Senfoni Orkestramızın gerek Eskişehir gerekse Türkiye’nin birçok şehrinden çok sıkı takipçisi ve izleyicisi var. Şehir Tiyatrolarımız Türkiye turnelerinin yanı sıra Avrupa’da da gösterim yaparak Eskişehir’in sanat bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Eskişehirliler sanatın ve sanatçının kıymetini çok iyi bilirler. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Eskişehirlilerden aldığımız güçle sanata ve sanatçıya olan desteğimiz artarak devam edecek. 2024 yılında da güzel şehrimizin kültür, sanat ve turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Şehir Eskişehir’dir diyor ve yeni yılda da herkesi bozkırın ortasındaki nadide çiçek güzel şehrimizi görmeye davet ediyorum.” dedi.