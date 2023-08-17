2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) için sınava giriş belgeleri erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileckeleri ve 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/2 Sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.