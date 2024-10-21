Türkiye'de yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğun neden ve boyutlarının belirlenmesine ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak stratejilere altyapı oluşturmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu, kayıp çocuklarla ilgili açıklama yaptı. Türkiye genelinde kaybolduktan sonra bulunarak emniyet birimlerine getirilen kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı tablosunda, 2023'te 7 bin 486'sı kız olmak üzere 15 bin 716 çocuk yer aldı.ANKARA (İGFA) - Son dönemde TÜİK tarafından yayımlanan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri” hakkında kamuoyuna yansıyan ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler üzerine kurumdan resmi açıklama geldi.

Açıklamada, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri (GBGGÇİ) çalışmalarının 1997 yılında 27 ili kapsayarak başladığı belirtilirken, 2007-2011 yılları kapsamında çalışmanın coğrafi kapsamı, anket

formunun da içeriği geliştirilerek 81 ile yayıldığı kaydedildi. Üretilen ayrıntılı istatistiklerin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan elde edilen verilerden oluştuğunu ifade eden TÜİK, açıklamasında, e"2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşması ile veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir" denildi.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kayıp çocuk istatistiklerinin TÜİK tarafından artık yayımlanmadığı iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, TÜİK tarafından ilgili kurumların verilerinden yola çıkarak açıklamaların sürdüğü vurgulandı. TÜİK, ‘kayıp (bulunan)’ çocuklar hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsadığı belirtilirken, Türkiye genelinde kaybolduktan sonra bulunarak emniyet birimlerine getirilen kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayılarına yer verildi.

İşte 2015 ile 2023 yılları arasındaki kaybolduktan sonra bulunan çocukların yaş gruplarına göre karıştığı olay sayıları...