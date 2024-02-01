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2023 yılında Türkiye genelinde yakalanan 10 bin 482 göçmen kaçakçısından 3 bin 744'ü tutuklandı. Göç Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023'te 254 bin düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 14. Göç Kurulu Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında toplandı.



Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, kurul üyeleri ve ilgili birim yöneticilerinin de katılım sağladığı toplantıda, düzensiz göç ile mücadele başta olmak üzere yapılan çalışmalar ve hedefler ele alındı.

Bakan Ali Yerlikaya, toplantıda Türkiye'deki düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, 2023 yılında 10 bin 482 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve 3 bin 744'ünün tutuklandığını duyurarak, 254 bin düzensiz göçmenin de yakalandığını açıkladı.