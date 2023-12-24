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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2022’nin Ocak – Kasım ayları arasında toplam 632 milyar liranın üzerinde ihtiyaç kredisi kullanılırken, bu yılın aynı döneminde çekilen ihtiyaç kredisi tutarı ise 946 milyar liraya yaklaştı.İSTANBUL (İGFA) - Yılbaşı için ihtiyaç kredisi kullanacakların önünde “hayat sigortalı” veya “hayat sigortasız” kredi şeklinde iki seçenek bulunuyor.

Sigortasız kredi tekliflerinin faiz oranı yükselirken, Kredi Hayat Sigortası yaptıranlar için daha düşük faizli kredi çekme alternatifi bulunuyor

Faiz artırımlarıyla birlikte kredi masrafları yükselse de, yaklaşan yılbaşı öncesi hediye, tatil, seyahat, kutlama gibi farklı ihtiyaçlar için, tüketicilerin Aralık ayında da bankalara kredi başvurusunda bulunacakları öngörülüyor.