Ege Serbest Bölgesinden yurtdışına yapılan satışlar ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 18.4 artarak toplamda 696 milyon doların üzerinde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Ticaret hacminde son 2 yıldır yakaladığı yüksek artış trendini 2023’ün ilk çeyreğinde de sürdüren Ege Serbest Bölgesi, Ocak, Şubat ve Mart aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplamda 201 milyon dolar fazla ticaret hacmi gerçekleştirdi.

İlk çeyrekte Bölgenin ticaret hacmi yüzde 16 artışla 1 milyar 465 milyon dolar oldu. Ege Serbest Bölgesi 2022 yılında 5.3 milyar dolar tutarında ticaret hacmi gerçekleştirmişti.

Ege Serbest Bölgesinin ticaret hacmi 2022 yılının aynı ayları ile kıyaslandığında Ocak ayında yüzde 23.2, Şubat ayında yüzde 9.5 ve Mart ayında yüzde 15.9 oranlarında artış gösterdi. Bölgenin yılın ilk çeyreğinde sağladığı toplam ticaret hacmi 1 milyar 465 milyon doların üzerine çıktı.

Bölgede 2022 yılında 16 yeni firma faaliyete geçerken, mevcut firmaların da büyümesiyle birlikte 2 bin 70 kişinin işe alındığını ve geçtiğimiz yıl ESB’de toplam istihdamın 23 bin 370 kişiye ulaştığını hatırlatan Dr. Güler, istihdamın bu yılda artmaya devam ettiğini ve Şubat ayı itibariyle 24 bin 164 toplam çalışana ulaşıldığını kaydetti. Dr. Faruk Güler, bölgenin sağladığı istihdam ve ihracat artışıyla ilgili, "Türkiye’nin ihracatta kilo başına ortalama değeri 1-1,5 dolar düzeyindeyken bölgemizde bu değer 8-9 dolarları buluyor. Bugün bütün serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25’ini Ege Serbest Bölgesi gerçekleştiriyor. Yine İzmir’in toplam ihracatının yüzde 20’sine yakınını bölgemiz yapıyor. Ancak bu noktaya hemen ulaşmadık. Bizim 33 yıl boyunca süren bir iş felsefemiz ve iş planımız var. Bu sayede güzel bir örnek ortaya koyduk" diye konuştu.

Dr. Güler, serbest bölge uygulamalarında dünyadaki en başarılı örneklerden biri olmuş Ege Serbest Bölgesi modelini yaygınlaştırmak gerektiği düşüncesinden hareketle, yeni bir serbest bölgeyi Bergama’ya kurduklarını anımsatarak, BASBAŞ tüzel kişiliği ile Bergama’da kurduğumuz Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2,5 milyon metrekare alana sahip ve tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını söyledi.