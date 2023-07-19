Çalışanların mesleki ve kişisel hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, 2023 yılının ilk altı ayının esenlik haritasını çıkardı.İSTANBUL (İGFA)- Dünya genelinde ve Türkiye’de yılın ilk altı ayında yaşanan gelişmeler çalışanların ruh haline de yansıdı.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, platformu kullanan çalışanların uyku kaliteleri, günlük modları, katıldıkları etkinlikler ve uzmanlara yönelik taleplerinden 2023 yılının ilk altı ayının esenlik haritasını çıkardı.

İLK DEĞİŞİM DEPREM FELAKETİYLE GELDİ

2023 yılına gelişim, güçlü beden-zihin bağlantısı ve istenmeyen alışkanlıklara veda gibi konulara odaklanarak yüksek bir motivasyonla başlayan çalışanların ruh hali, Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle birlikte hızla değişti. Çalışanların ilk ay ilgilendiği konuların yerinizor zamanlarda birliktelik, duygusal destek, korku, travma ve stres egzersizleri aldı.

SEÇİM GECELERİ UYKUSUZ BIRAKTI

Çalışanların depremle birlikte uyku durumunu en çok etkileyen konu ise seçim gündemi oldu. İki turlu seçimde en çok kadınların ve 30 yaş altı çalışanların uyku düzeni değişti. Öyle ki 30 yaş altı çalışanların uyku kalitesi seçim günlerinde ortalama yüzde 16 düştü. Bu süreçte uyku kalitesi en az etkilenen grubun ise 45 yaş ve üzeri çalışanlar olduğu belirlendi.

YAZIN GELİŞİYLE DİYETİSYEN VE SPOR TALEBİ ARTTI

Yılın ilk yarısında çalışanların duygu durumunun değiştiği diğer dönemler ise Ramazan ayı ve yaz aylarının gelmesi oldu. Buna göre Ramazan ayının etkisiyle Nisan ayında beslenme, kilo kontrolü, yürüyüş veuykusuzluk ön plana çıktı, hareketlilik azaldı. Erkek çalışanlarda Ramazan etkisinin daha net görüldüğü, özellikle uyku kalitelerinin düştüğü saptandı. Yazın gelişiyle birlikte ise beklenen hareket artışı yakalanırken, egzersiz ve antrenman içeriklerine yönelik talep de arttı. Yine Ramazan ayının ardından diyetisyen ve spor eğitmenlerinden alınan destekler artışa geçerken, psikolog talebinin azaldığı görüldü.

Çalışanların esenlik haritasını değerlendiren Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Pek çok kişi yeni yıla yeni umutlar ile başlar. Bu durumu uygulamamızı kullanan on binlerce çalışanda da gördük. Yeni kararlar alındı, kötü alışkanlıklara veda edilmeye başlandı. Ancak deprem felaketiyle birlikte bu durum yerini kaygı ve strese bıraktı. Depremi takip eden aylarda çalışanların modu yavaş yavaş yükselişe geçse de dünya ve ülkemizin hareketli gündemi dolayısıyla henüz Ocak ayı seviyesine ulaşmadı. Ocak ayında 5 üzerinden 4,22 olan çalışan modu şu anda 4,19 seviyesinde” dedi.

Bu süreçte şirketlerin sorumluluğunun daha da arttığına dikkat çeken Abacıoğlu, “Çünkü çalışanlar, ruh hallerini düşünen, bu konuya yönelik çözümler üreten, kendilerini değerli hissedecekleri şirketlerde çalışmak, böyle ekiplerin parçası olmak istiyor. Esenliğin düzenli ölçümü ile özellikle çoklu krizlerin yaşandığı günümüz dünyasında çalışanların duygu durumlarının fotoğrafını daha net çekmek, bunu anlamlandırmak ve bu doğrultuda kararlar almak mümkün" diye konuştu.