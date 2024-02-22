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2023 yılının son çeyrek verilerine göre İş gücü Girdi Endeksi'nde istihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 artarken, çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5, brüt ücret-maaş endeksi ise yıllık yüzde 109,9 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK; İş gücü Girdi Endeksleri'nde 2023 yılının son çeyrekteki Ekim-Aralık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre istihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 artarken, çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5, brüt ücret-maaş endeksi ise yıllık yüzde 109,9 oranında arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış gösterirken, alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksinde ise alt sektörlerde sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.

Bu arada brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 109,9 artış gösterdi.

2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.