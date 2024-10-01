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ÖSYM, 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024-ALES/3 için başvuruların başladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, başvuruları alınmaya başlanan 2024-ALES/3 için başvuruların 9 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu.

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacağı belirtilen açıklamada, adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabileceği belirtildi.

Kaynak: igf