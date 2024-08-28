Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birini işleten Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen zirve tırmanışları sürüyor. Türkiye’de ilk kez Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan ve her yıl düzenlenen etkinlik, doğaseverleri 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin zirvesinde buluşturuyor.KAYSERİ (İGFA) - Spor ve turizm alanında dünya çapında bir marka haline gelen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayretleri ile standartlarını hızla yükselten Erciyes, hem kış sporları hem de yaz aylarındaki spor etkinlikleri ile 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin gururu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye’de ilk kez Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan ve her yıl düzenlenen zirve tırmanışları hafta sonlarında doğaseverleri bulutların üstünde buluşturuyor.

24-25 Ağustos günlerinde gerçekleşen ve teleferik, yemek, konaklama, kumanya ve rehberlik hizmetlerinin de yer aldığı Erciyes Zirve Tırmanışı’nda doğaseverler doğanın en güzel anlarına tanıklık etti, bulutların üstünde eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

Unutulmaz bir etkinlik gerçekleştiren doğaseverler Erciyes’in zirvesinde muhteşem manzara eşliğinde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.