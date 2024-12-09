2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Kocaeli'de gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto, ICRYPEX ve lastix.com katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 13 sporcu mücadele etti.

Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen eşleşmeler sonunda, Berfu Tutumlu birinciliği kazanırken, Ertekin Tenekeci ikinci ve Özge Kılcı Bağ da üçüncü olarak podyumu tamamlayan sporcular oldular.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Abdullah Bostan birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği, Hüseyin Tantu üçüncülüğü elde etti.

Bu yarışın ardından Berfu Tutumlu 2024 Türkiye Drift Şampiyonu olurken, şampiyona puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.