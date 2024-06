2024 Grand Model of Türkiye yarı finali Duygu Yazıcı önderliğinde Hilton Kozyatağı İstanbul’da muhteşem bir törenle gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Yarı final elemelerinde yarışmacılarfinalist olmak için podyuma çıkarken jüri üyeleri 20 kadın 20 erkek yarışmacıyı seçmek için zorlu bir oylama yaptı.2024 Grand Model of Turkiye yarı finalinde sanat moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı.

Zeynel Gür, Hazar Gür, Taner Uğan, Emir Şenkül, Asil Çağıl, Göktuğ Akın, Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak Turgay Kıran, Muzaffer Çaha, Muammer Kapucuoğlu, Hamza Efe Kapucuoğlu, Suat Ünal, Sabiha Sefer Ünal, Mustafa Bozkurt, Mevlüt Dede, Hakan Solaker, Serkan Çılgın, Ekaterina Cebeci, Halil Cebeci, Mesut Büyüksofuoğlu, Emre Gözükan, Esin Yum, Zeliha Çal, Oktay Seven, Cengizhan Ekizceli, Başak Ekizceli, Oğuzhan Akgül, Meral Tunca, Zeliha Sunal, Tamer Köseoğlu, Mert Güler, İlhan Arık ana sponsorlardan Bht Clinic Tema Hastanesi yöneticileri Sinan Acet, Erkan Yeter oylarını kullanarak finalistleri belirlediler.

Bu yıl jüri koltuğuna oturmaya hak kazanan yarışmacı 2023 Grand Model Of Türkiye First Runner Up Göktuğ Akın ve 2023 Grand Model Of Türkiye kraliçesi Deniz Eser oldu.

Yarışmanın finali 20 Ekim’de Duayen Modacı Yıldırım Mayruk onursal başkanlığında Hilton Kozyatağı İstanbul’da gerçekleşecek.