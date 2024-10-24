ÖSYM, 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2024-İcra), 7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.

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ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin başvurular bugün itibariyle başladı.

30 Ekim'e kadar sürecek başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılabileceği bildirildi.

Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri istendi.

Kaynak: igf