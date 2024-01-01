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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutlu etmek maksadıyla yapıldığına dikkat çeken Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını ifade etti. 2023 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “2024 yılında ise daha fazla yatırım ve projeler yapacağız. 2024 yılı, Kocasinan’ın yılı olacak. Bu zamana kadar olduğu gibi Cumhuriyet’in ikinci asrının inşasına büyük katkı sağlayacağız.Göreve geldiğimden beri 8,5 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz” diye konuştu.

“ANADOLU’DA ‘DİJİTAL BİR FİDAN’ DİKTİK. GAYRETLE BÜYÜYECEK”

Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile TEKNOFEST gibi teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağladıklarına dikkat çekerek, “Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz" dedi.