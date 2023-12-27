Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan ve Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas buluşması olan Istanbul Jewelry Show (IJS), sektörün 2024 ihracatına 5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Mücevher sektöründe dünyanın en büyük 3’üncü üreticisi olan Türkiye’nin 2023 yılı ihracatı 7 milyar doları aştı.

İhracattaki istikrarlı büyümesini 2024’te de sürdürmeyi hedefleyen sektör, yurt dışı satışlarının önemli bir bölümünü Nisan ayında düzenlenecek Istanbul Jewelry Show (IJS) Fuarı ile gerçekleştirecek.

Yılda iki kez düzenlenen fuarın 17-20 Nisan 2024 tarihlerindeki 55’inci edisyonuna, en az 140 farklı ülkeden 33 bin 500’ü aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

1.500’den fazla firma ve markanın katılacağı fuarın, sektör ihracatının yüzde 80’ini karşılaması bekleniyor.

Informa Markets olarak 7 farklı ülkede, alanında dünyanın en büyüğü olan “Hong Kong Mücevher Fuar’ı ile birlikte 13 farklı mücevher fuarı düzenlediklerini söyleyen Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, sektördeki küresel bilgi birikimlerini Istanbul Jewelry Show’un yaklaşık 40 yıllık deneyimi ile birleştirerek Türkiye mücevher sektörü için güçlü bir sinerji yarattıklarını belirtti. “Yılda iki kez düzenlediğimiz Istanbul Jewelry Show fuarlarında, ülkemizin mücevher ihracatının yüzde 80’ini karşılıyoruz” diyen Cengiz, 17 – 20 Nisan 2024 tarihlerindeki 55’inci buluşma için hazırlıkların sürdüğünü, özellikle yurt dışı satın almacı programı ve farklı ülkelerden gelecek alım heyetleriyle birlikte, devasa büyüklükte bir ticarete ev sahipliği yapacaklarını vurguladı.