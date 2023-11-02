Tahmini Okuma Süresi: dakika

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, lisans ve lisansüstü için 2024 yılı burs başvurularının alımına 6 Kasım 2023 tarihinde başlıyor.ANKARA (İGFA) - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verileceğini duyurdu.

Burs başvuru şartları şöyle açıklandı:

Yüksek Lisans Bursu 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Türkiye’de tezli yüksek lisans derecesi veren örgün bir programa kayıtlı olmak,

4) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek,

5) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak,

7) 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 70 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak,

a. 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya YÖK tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan puan almış olmak veya

b. 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı olan puan almış olmak, Yabancı dil puanı olmayanların puanı sıfır (0) olarak hesaplanır.

9) Kurum tarafından ilgili alanlarda bursiyerlere önerilecek tez konularından birini çalışmayı taahhüt etmek,

10) Bursa başvuru yapılan yüksek lisans programına 2023 yılında girmiş olmak.

Doktora Bursu 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Türkiye’de tezli doktora derecesi veren örgün bir programa kayıtlı olmak,

4) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek,

5) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 75 olmak,

7) 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 70 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak,

a. 15/.11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖK tarafından yapılan YÖKDİL Sınavı’ndan en az 55 puan almış olmak veya

b. 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak,

9. Kurum tarafından ilgili alanlarda bursiyerlere önerilecek tez konularından birini çalışmayı taahhüt etmek,

10. Tez dönemine geçmemiş olmak.