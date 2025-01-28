Borsada rayici olmayan yabancı paralar ile senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğe göre değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurlar esas alınacağı ve böylelikle değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacağı hükme bağlandı.

Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu tebliğe göre belirlene kurlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz