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Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023 yılının son haftasına girmişken Herkes Duysun ekibi olarak sokağa çıktık ve Bursa halkına, “2024 yılından beklentileriniz neler?” diye sorduk. Söz vatandaşta...Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Kimi için iyi ve kimi içinse kötü geçen 2023 yılının bitip, 2024 yılına giriyor olmamız da umutları bir nebze olsun perçinliyor. Peki vatandaşın 2024 yılından beklentileri neler?

Vatandaşların geneli 2024 yılından beklentilerinin para, mutluluk ve huzur olduğunu kaydettiler.

6 Şubat tarihinde yaşanan depreme dikkat çeken bir vatandaş, 2024 yılının bu yıldan daha kötü olmamasını istediğini çünkü 2023 yılında deprem gibi acı olayların yaşandığını ifade ederken bir diğer vatandaş ise savaşların olmamasını istediğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN GİDİŞATI İYİ DEĞİL

Ülkenin ekonomisine dikkat çeken bir vatandaş, “2024 yılından beklentim huzur ve insanların geçinebilmesidir. 2024’ten bu beklenir. Şimdi asgari ücrete bu yılbaşında yine zam geldi. Yılbaşında yüzde 30 zam gelecek onu da verdiği gibi geri alacak. Ekmek yılbaşından sonra 10 TL olacak. İşçi nasıl geçinecek? Türkiye’nin gidişatı iyi değil, eğer iyi olsaydı bu günlere gelmezdik.” dedi.

Engelli kadrosundan emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Maaşların düzgün bir şekilde zamlanmasını istiyorum ve insanların huzurlu olmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“2024 SEVDİKLERİMİZİ ALMASIN YETER”

Bir öğrenci vatandaş, hukuk fakültesini kazanmak istediğini belirtirken birkaç vatandaş ise oldukça umutsuz bir şekilde şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şey beklemiyorum. 2023 bir şey getirmedi ki 2024 yılı getirsin. Hiçbir beklentim yok, sadece sağlık istiyorum. O kadar bekledik de sanki ne oldu? Hiçbir şey beklemiyorum, sevdiklerimizi almasın yeter.”