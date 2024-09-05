ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme tercihlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacağı belirtildi.

Buna göre adayların 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini 6 Eylül Cuma (yarın) saat 11.00'den 11 Eylül günü saat 23.59'a kadar yapabileceği açıklandı.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.