568 bin 395 çiftin evlendiği 2024 yılında en fazla boşanma İstanbul'da, en az ise Bayburt'ta yaşandı. Yabancı damatların sayısı 5 bin 923 iken, yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 oldu. Yabancı uyruklarda geçen yıl olan Suriyeli ve Özbek gelinler bu yıl da yine ilk sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395’e, boşanan çiftlerin sayısı ise 187 bin 343’e yükseldi.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

YABANCI DAMATLARIN SAYISI 5 BİN 923 İKEN YABANCI GELİNLERİN SAYISI 29 BİN 115 OLDU

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup toplam damatların yüzde 1,0'ını oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olup toplam gelinlerin yüzde 5,1'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 8,3 ile Faslı gelinler ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 3,29 İLE ANTALYA OLDU

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 186 bin 536 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken 186 bin 536 çocuk velayete verildi.

Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

Çocukların velayetinin 2024 yılında yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.

