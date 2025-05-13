Türkiye’de 2024 yılında canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 oldu; toplam doğurganlık hızı ise 1,48 çocukla nüfus yenilenme seviyesinin altında kaldı. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,3 oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,28 çocuk ile Şanlıurfa olduANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 Doğum İstatistikleri’ne göre, geçen yıl 937 bin 559 bebek canlı doğdu; yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız oldu.

Toplam doğurganlık hızı (TDF), bir kadının doğurganlık döneminde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ederken, 2001’de 2,38 olan oran, 2024’te 1,48’e geriledi. TDF, son 8 yıldır nüfus yenilenme seviyesi olan 2,10’un altında seyrediyor.

İLLERE GÖRE DOĞURGANLIK HIZI

TDF’nin en yüksek olduğu il 3,28 çocukla Şanlıurfa olurken, Şırnak (2,62) ve Mardin (2,32) takip etti. En düşük TDF ise 1,12 ile Bartın ve Eskişehir’de görüldü; Zonguldak ve Ankara (1,15), İzmir (1,17) sıralandı. 2024’te 71 ilde TDF 2,10’un altında kalırken, 55 ilde 1,50’nin altına düştü. Şanlıurfa, TDF’si 3 ve üzerinde olan tek il oldu.

Yüksek öğretim mezunu annelerin TDF’si 1,22, okuma yazma bilmeyen annelerin ise 2,65 oldu. Kent-kır sınıflamasına göre yoğun kentlerde TDF 1,39, orta yoğun kentlerde 1,58, kırsalda 1,83 olarak kaydedildi.

Kaba doğum hızı binde 11,0’a geriledi. En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı, 25-29 yaş grubunda binde 100 ile gerçekleşti. Adölesan (15-19 yaş) doğurganlık hızı binde 10’a düştü.

Annelerin son iki doğumu arasındaki ortalama süre 4,7 yıl, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,3 oldu. Tunceli, ilk doğumda ortalama anne yaşı en yüksek il (29,4), Şanlıurfa ve Muş ise en düşük (24,4) iller oldu. Doğumların yüzde 3,3’ü çoğul, yüzde 41,9’u ilk doğum olarak gerçekleşti.

AB ülkelerinde TDF ortalaması 1,38 olurken, Türkiye 1,48 ile 9. sırada yer aldı.

Bulgaristan (1,81) en yüksek, Malta (1,06) en düşük TDF’ye sahip ülkeler oldu.