Temmuz ayına girmemizle birlikte 2024’ün ilk yarısını sonlandırmış bulunmaktayız. Peki 2024 yılının ilk yarısı vatandaşımız için nasıl geçti? Vatandaş hayatından memnun mu? 2024’ün ikinci yarısından beklentileri neler? Söz vatandaşta…Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Vatandaşlar çoğunlukla memnun olmadığını belirterek, “2024 yılının ilk yarısı beklediğimiz gibi geçmedi. Yabancılar, Suriyeliler falan derken bayağı doluluk oluştu. Türk vatandaşları daha çok zorlanmaya başladı.”

2024 yılının şu ana kadar kötü geçtiğini belirten bir diğer vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik durumlar ortada. Geçtiğimiz günlerde de mülteci olayları patladı. Bu hükümet olduğu sürece, Suriyelilerin gitmeyeceği aşikar. Buna bir çözüm gerekiyor. Ekonomik olarak zaten kötü durumdayız. Faizler, enflasyon iyice yüksek. İlk yarısı değil, ikinci yarısı değil 2023 bile kötü geçti benim için. 2024’ten bir şey beklemiyoruz o yüzden. Sosyal açıdan hiçbir sıkıntımız olmadı bu yıl ancak ekonomi açısından çok acil önlemlerin alınması gerekiyor.”