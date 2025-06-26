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ÖSYM, 6 Temmuz 2025’teki sınav için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını vurguladı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni, 26 Haziran 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek.

ÖSYM, 6 Temmuz 2025’te yapılacak 2025-ALES/2 sınavına başvuran adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu; sınav günü saat 10.00’dan sonra bina girişi yapılamayacak. ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını bildirdi.

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