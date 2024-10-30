2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanması sonrasında yayımlanan yıllık programda "Enflasyon ve Para Politikaları" bölümü dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki yıllık programın “Enflasyon ve Para Politikaları” bölümünde, 2024 yılında TL’deki görecenin istikrarlı seyir temel mal fiyatları öncülüğünde enflasyonu olumlu yönde etkilerken, hizmet fiyatlarında gözlenen katılık, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve enerji grubunda büyük ölçüde doğal gaz sübvansiyonun katkısıyla oluşan baz etkisinin TÜFE’nin yıllık artışında belirleyici olduğunun altı çizildi.

DEZENFLASYONLA BİRLİKTE TÜFE ARTIŞ HIZININ 2025 YILI SONU HEDEFİ YÜZDE 17,5...

Söz konusu gelişmeler neticesinde Mayıs 2024 itibariyle yıllık enflasyon 2023 yılı sonu seviyesine göre yaklaşık 10,7 puan artarak yüzde 75,5 ile zirve noktasını gördüğü ifade edildi.

Buna göre 2024 yılı Haziran ayı itibariyle başlayan dezenflasyon sürecinin sürdürülmesiyle TÜFE yıllık artış hızının 2025 yılı sonunda yüzde 17,5 olarak gerçekleşmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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