Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Muhtarlarla İstişare Toplantılarına Devam Ediyor. Başkan Gürel, 2025 yılı için köylere yapılacak hizmetler konusunda hız verdi. Muhtarlarla yapılan toplantılarda köylerin altyapı, yol ve sulama sorunları değerlendirildi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, 2025 yılı için köylere yapılacak hizmetleri planlamak adına köy muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Gürel, muhtarlarla gerçekleştirdiği istişare toplantılarında köylerin altyapı, yol bakımı, sulama sistemleri gibi ihtiyaçlarını masaya yatırdı. Bu toplantılarla hedef, hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde köylere ulaştırılması.

Toplantıda, Ekincili, Efe, Eze, Ortaköy, Gökçeyol, Mülk, Çökelikkışla, Derekışla, Kadıvakfı, Kabakboğazı, Yakacık, Yağmurlu, Ormanbeyli, Gökdere ve Acıpınar köylerinin ihtiyaçları detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Ali İhsan Gürel, köy muhtarlarının sorunlarını dinlerken çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köylerin eksiklerini ve vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyen Gürel, "Halkımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Tokat’ın her köyüne hizmet götürmek adına muhtarlarımızla düzenli olarak toplantılar yapıyor, sorunları birlikte çözmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Gürel, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak yatırımları planladıklarını belirtti: "Muhtarlarımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmaların köylerimizin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Halkımızın taleplerine yanıt verebilmek ve daha yaşanabilir bir Tokat oluşturmak için her fırsatta muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. 2025 yılı için planladığımız hizmetleri en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Başkan Gürel, muhtarlarla yapılan bu toplantılarda, ortak akıl ve işbirliği ile bölgeye önemli yatırımlar kazandıracaklarına inandığını dile getirdi. Gürel, "Katkı ve destekleriyle köylerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.